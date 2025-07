Trump envia armas à Ucrânia com reembolso pela OTAN Presidente dos EUA busca equilibrar apoio à Ucrânia com interesses eleitorais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h47 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump tenta equilibrar apoio à Ucrânia com vontade de sua base eleitoral, avalia professor

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que enviará armas à Ucrânia por meio da OTAN, com a promessa de reembolso dos custos pela organização. Essa medida visa ajudar a Ucrânia a se defender dos ataques aéreos da Rússia.

A ação é realizada sob a autoridade de retirada presidencial, permitindo retirar armas dos estoques para apoiar aliados em emergência. Essa é a primeira vez que Trump utiliza esse poder.

Segundo especialistas, Trump busca equilibrar pressões internacionais para auxiliar a Ucrânia com os interesses de sua base eleitoral interna. A venda de armas com reembolso permite que ele mantenha seu compromisso de reduzir a participação dos EUA em conflitos internacionais. Ainda há discussões sobre como o reembolso será implementado, dado o papel dos EUA no financiamento da OTAN.

Assista ao vídeo - Trump tenta equilibrar apoio à Ucrânia com vontade de sua base eleitoral, avalia professor

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!