'Notícia positiva', diz economista sobre IPI verde; carro de R$ 95 mil pode custar R$ 87 mil

Começou a valer nesta sexta (11) o decreto da Presidência da República que garante isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para carros populares menos poluentes. A medida pode baixar o preço de modelos que hoje custam R$ 95 mil para até R$ 87 mil. O desconto será aplicado aos veículos populares que emitam menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, sejam compostos por mais de 80% de materiais recicláveis e sejam fabricados aqui no Brasil. “É uma boa iniciativa, no entanto, temos que avaliar para saber se esses carros ainda serão competitivos com os carros chineses, principalmente”, pondera o economista Miguel Daoud.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), Daoud destaca que o consumidor deve analisar bem antes de aproveitar o desconto. “Você primeiro tem que ver se realmente precisa trocar seu carro, analisar os custos indiretos, como seguro, licenciamento”. Ele alerta que não se deve agir por impulso e lembra que o juro alto torna o financiamento mais difícil para a maioria.



O economista também comenta o impacto das tensões comerciais com os Estados Unidos . Segundo ele, “grande parte dessas peças vêm da China” e, por isso, o Brasil pode não ser afetado imediatamente. Daoud afirma ainda que a decisão americana de impor tarifas foi emocional e prevê que o impasse deva ser resolvido em breve: “Provavelmente isso vai ser acertado e tudo volta ao normal”.