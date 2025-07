Trump sugere ataque a Moscou em ligação com líder ucraniano Revelações indicam mudança na postura dos EUA em relação ao conflito na Ucrânia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 18h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h33 ) twitter

O presidente Donald Trump teria questionado o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre a capacidade do país em atacar Moscou, conforme relatado pelo jornal *Financial Times*. A conversa ocorreu durante uma ligação telefônica em 4 de julho, onde Trump teria incentivado bombardeios em regiões russas distantes da fronteira com a Ucrânia, incluindo a capital, e sugerido o envio de armas de longo alcance pelos Estados Unidos.

Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, comentou sobre a mudança na postura dos Estados Unidos. Ele destaca que o país passa de doador a vendedor de armas para países da OTAN, que repassariam à Ucrânia. Apesar das críticas anteriores ao envio de armas à Ucrânia, Trump agora adota uma nova estratégia.

Além disso, Trump teria dado um ultimato de 50 dias ao presidente russo Vladimir Putin para estabelecer a paz, expressando decepção com as ações de Putin que rompem acordos ao realizar bombardeios em áreas civis na Ucrânia. Brustolin sugere que essa atitude de Trump pode levar a uma escalada no conflito.

