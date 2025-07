Turistas dos EUA impulsionam economia do Rio de Janeiro com R$ 1 bilhão Economista destaca impacto econômico e a importância do marketing turístico Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h29 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h29 ) twitter

Brasil ‘precisa de um pouco mais de marketing de divulgação’ para turistas, diz economista

No primeiro semestre deste ano, turistas dos Estados Unidos injetaram mais de R$ 1 bilhão na economia do estado do Rio de Janeiro. Com um gasto médio de quase R$ 9 mil por pessoa e estadias de sete dias, os americanos lideram o ticket médio entre visitantes internacionais.

Mais de 126 mil norte-americanos visitaram o Rio nesse período, representando uma parte significativa do turismo estrangeiro. O economista Rodrigo Simões destacou em entrevista ao Conexão Record News que a valorização do dólar frente ao real torna o Brasil um destino atraente para esses turistas.

Simões ressaltou a necessidade de promover mais intensamente o Brasil como destino turístico. Ele elogiou as iniciativas do estado do Rio de Janeiro em investir em divulgação internacional, resultando no aumento do fluxo turístico, geração de empregos e incremento na arrecadação estadual.

