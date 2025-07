UE adota estratégia japonesa em negociações comerciais com EUA União Europeia busca acordo comercial enquanto estreita laços com Japão Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h57 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A União Europeia e o Japão vão cooperar em resposta à coerção econômica.

A UE busca um acordo comercial com os EUA antes de agosto, mas está pronta para medidas rigorosas.

A estratégia da UE alinha-se à japonesa, que já firmou um acordo com os EUA.

A Europa evita confrontos tarifários e sinaliza interesse em fortalecer sua indústria de defesa.

União Europeia recua de confronto com EUA e adota modelo japonês de negociação, diz especialista

A presidente da Comissão Europeia anunciou que a União Europeia e o Japão vão cooperar para enfrentar coerção econômica e práticas comerciais injustas. Este anúncio ocorreu após uma cúpula com o primeiro-ministro japonês e um acordo entre Japão e Estados Unidos.

A União Europeia tenta garantir um acordo comercial com os EUA antes de agosto, mas está preparada para medidas rigorosas caso as negociações não avancem. A presidente destacou a importância de fortalecer a segurança econômica e a competitividade global.

A estratégia europeia parece alinhar-se com a japonesa, que recentemente firmou um acordo com os Estados Unidos, comprometendo-se a aumentar gastos militares e adquirir aeronaves americanas. Analistas observam que a União Europeia está evitando confrontos tarifários com os EUA, preferindo manter relações comerciais sólidas. A Europa também sinalizou interesse em desenvolver sua indústria de defesa, com os Estados Unidos como potencial fornecedor.

