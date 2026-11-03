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Ataque russo atinge centro de ajuda humanitária na Ucrânia

Segundo autoridades ucranianas, 10 pessoas ficaram feridas e 48 estão desaparecidas

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Um bombardeio russo a um centro de ajuda humanitária na Ucrânia matou pelo menos 31 pessoas nesta segunda-feira (02).

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