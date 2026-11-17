O Brasil firmou o compromisso internacional para promover o desenvolvimento sustentável de inteligência artificial. A iniciativa foi lançada na COP31 (31ª edição da Conferência das Partes), que acontece na Turquia.



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