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Amazonas registra mais de 5.300 focos de incêndio

Em Manaus, aulas presenciais foram suspensas por causa da qualidade do ar

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O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registrou no estado do Amazonas mais de 5.300 focos de incêndio desde o dia 1º de setembro.

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