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Cientistas defendem órgão para monitorar inteligência artificial

Pioneiros da IA querem que tecnologia seja supervisionada e incidentes registrados

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Cientistas estão defendendo a criação de um órgão internacional dedicado à supervisão de sistemas avançados de tecnologia, como os modelos de IA (inteligência artificial).

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