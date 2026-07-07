Conheça Marilza Silva, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'

Com a estreia programada para 21 de julho, o novo reality show da RECORD NEWS, o Elevator Pitch Brasil , dá a chance para empreendedores de todo o país ficarem de frente com grandes empresários e criarem a melhor primeira impressão possível , contanto que ela não dure mais do que 60 segundos. O prêmio total é de R$ 1 milhão e encorajou a mato-grossense Marilza Silva a entrar na competição.





A empresa que fundou, Meus Cabelos Meus Fios, desenvolveu um projeto sustentável de perucas e apliques biodegradáveis que se decompõem em oito dias na natureza. “Porém, ele dura de 3 a 5 anos se tiver os cuidados adequados. [...] Vi que seriam cabelos bem fortes, suportam calor de chapinha, secador e podem até descolorir ”, assegura a empresária.



