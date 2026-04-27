Perucas artesanais transformam atores no Kabuki japonês

Nos bastidores do tradicional teatro Kabuki em Tóquio, as perucas desempenham um papel essencial na transformação dos atores em seus personagens. Criado no século 17, o Kabuki é uma forma de arte que combina drama, dança e música. Antes mesmo de as luzes se acenderem no famoso teatro local, mestres artesãos como Tadashi Kamoji trabalham meticulosamente para criar essas peças únicas.



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