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Perucas artesanais transformam atores no Kabuki japonês

Mestres matêm tradição centenária viva nos bastidores do teatro

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Nos bastidores do tradicional teatro Kabuki em Tóquio, as perucas desempenham um papel essencial na transformação dos atores em seus personagens. Criado no século 17, o Kabuki é uma forma de arte que combina drama, dança e música. Antes mesmo de as luzes se acenderem no famoso teatro local, mestres artesãos como Tadashi Kamoji trabalham meticulosamente para criar essas peças únicas.

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