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Desfechos negativos em procedimentos estéticos acendem alerta

Cirurgião plástico explica riscos e o que levar em consideração antes da cirurgia

Conexão Record News|Do R7

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A escolha de um cirurgião plástico qualificado é fundamental para garantir a segurança e o sucesso de procedimentos estéticos. Daniel Carli, cirurgião plástico do Hospital Moriah, explica como escolher um bom profissional.

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