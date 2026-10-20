Desfechos negativos em procedimentos estéticos acendem alerta

A escolha de um cirurgião plástico qualificado é fundamental para garantir a segurança e o sucesso de procedimentos estéticos. Daniel Carli, cirurgião plástico do Hospital Moriah, explica como escolher um bom profissional.



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