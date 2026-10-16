Donald Trump diz que está conversando com Rússia e China sobre desnuclearização

O presidente Donald Trump anunciou que está em diálogo com Moscou e Pequim para tratar da questão da desnuclearização.

Essas discussões surgem após o vencimento do tratado New Start no início deste ano. O acordo foi inicialmente firmado entre os EUA e a Rússia em 2010 para limitar arsenais estratégicos implantados. Embora tenha sido estendido até 2026, enfrenta críticas por não incluir armas táticas ou envolver outros países, como a China.

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