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Donald Trump diz que está conversando com Rússia e China sobre desnuclearização

Países possuem maiores arsenais nucleares; tratado com Moscou expirou no começo do ano

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump anunciou que está em diálogo com Moscou e Pequim para tratar da questão da desnuclearização.

Essas discussões surgem após o vencimento do tratado New Start no início deste ano. O acordo foi inicialmente firmado entre os EUA e a Rússia em 2010 para limitar arsenais estratégicos implantados. Embora tenha sido estendido até 2026, enfrenta críticas por não incluir armas táticas ou envolver outros países, como a China.




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