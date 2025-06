Governo precisa revisar os gastos públicos e Congresso precisa pensar no equilíbrio, diz economista

O governo brasileiro publicou, nesta quarta-feira (11) a MP (Medida Provisória) com novas medidas de arrecadação para substituir a alta do IOF (Imposto sobre Operação Financeiras). O texto passa a tributar em 5% dos títulos, como LCI (título imobiliário) e LCA (título para agronegócio). A MP adota uma alíquota única de 17,5% para os outros investimentos no mercado financeiro, como criptomoedas.