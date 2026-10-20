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Governo quer remanejar R$ 20 bilhões no orçamento de 2027

Ajuste vai ser feito sem aumentar limite de gastos e vai manter meta de superávit

Conexão Record News|Do R7

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O governo pretende remanejar cerca de R$ 20 bilhões no orçamento de 2027, sem aumentar o limite de gastos. A economista Carla Beni explicou no 'Conexão Record News' desta terça (20) como a decisão depende dos poderes Executivo e Legislativo.

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