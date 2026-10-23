IPCA-15 aponta alta de 0,32% no mês de outubro; taxa em setembro foi de 0,70%

A estimativa de inflação para o mês de outubro subiu 0,32%, segundo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Os dados foram divulgados na sexta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



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