Forças Houthis no Iêmen acusaram a Arábia Saudita de atacar o porto de Hodeida nesta quarta (25). O principal ponto de entrada de suprimentos é um dos focos mais críticos da guerra.



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