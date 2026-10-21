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Lei que revê perdão de dívidas de MEIs é sancionada

Programa inclui aumento de limite de faturamento anual de microempreendedores

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O governo brasileiro anunciou recentemente medidas que incluem o perdão de dívidas para MEIs (microempreendedores individuais) e ajustes nos limites de faturamento.

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