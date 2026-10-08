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Leilão da ANP arrecada R$ 3 bilhões com venda de 49 blocos

Na primeira fase dos contratos, estão previstos investimentos de R$ 4,5 bilhões

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A ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizou um leilão que resultou na arrecadação de R$ 3 bilhões.

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