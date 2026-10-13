Logo R7.com
RecordPlus

Mercado financeiro eleva estimativa da inflação em 2026

Economistas também passaram a projetar queda maior na taxa básica de juros

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A perspectiva da inflação até o fim de 2026 aumentou entre especialistas e instituições financeiras, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta terça (13). Por outro lado, as expectativas em torno da taxa de juros caíram.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • Mercado financeiro
  • SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.