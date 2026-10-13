Mercado financeiro eleva estimativa da inflação em 2026

A perspectiva da inflação até o fim de 2026 aumentou entre especialistas e instituições financeiras, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta terça (13). Por outro lado, as expectativas em torno da taxa de juros caíram.



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