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Número de famílias que guarda dinheiro cresce em 10 anos

Mais da metade da classe média vivia sem reserva financeira em 2016

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Um maior número de famílias da classe C está guardando dinheiro, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Entenda.

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