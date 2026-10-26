Presidente dos Estados Unidos não comenta vitória de Lula

Apesar de afirmar que acompanhava atenciosamente a disputa eleitoral no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não comentou a vitória de Lula nas eleições deste domingo (25).



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