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Presidente dos Estados Unidos não comenta vitória de Lula

Antes do resultado, Trump afirmou que observava andamento das eleições no Brasil

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Apesar de afirmar que acompanhava atenciosamente a disputa eleitoral no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não comentou a vitória de Lula nas eleições deste domingo (25).

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