Previsão de superávit da balança comercial brasileira deste ano registra queda

O superávit na balança comercial teve sua previsão reduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para 2026, de US$ 90 bilhões para US$ 84,4 bilhões.



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