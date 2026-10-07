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Previsão de superávit da balança comercial brasileira deste ano registra queda

Projeções do preço do petróleo caíram e influenciaram revisão

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O superávit na balança comercial teve sua previsão reduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para 2026, de US$ 90 bilhões para US$ 84,4 bilhões.

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