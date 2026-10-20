Representantes do Irã e da Rússia se encontram em Teerã

O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que as relações entre Teerã e Moscou estão mais próximas do que nunca. Durante a visita do chanceler russo Sergei Lavrov, a primeira desde o início dos conflitos no Oriente Médio, foram discutidos temas globais com foco na ampliação da cooperação econômica e nuclear.



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