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Risco-país da Argentina volta a superar 700 pontos

Mercado revê aposta no país enquanto dívida de 2027 entra no radar

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O risco-país da Argentina ultrapassou 700 pontos recentemente, alcançando o maior patamar em cerca de um ano.

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