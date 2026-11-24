O secretário-geral da Otan declarou que a aliança está preparada para responder a ameaças espaciais. Relatos da Alemanha indicam que a Rússia pode lançar um satélite, o Sputnik-S, com armamento nuclear. O chanceler alemão chamou a situação de chocante, apesar de não ser novidade. Pesquisador analisa a situação e seus possíveis desdobramentos.



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