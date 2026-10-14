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Serviço de inteligência britânico alerta para ameaças crescentes

Segundo informações, Irã e Rússia estão ampliando campanhas no Reino Unido; países negam

Conexão Record News|Do R7

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O serviço de inteligência do Reino Unido informou sobre possíveis ameaças híbridas do Irã e da Rússia. Segundo o comunicado, Teerã estaria mirando alvos estratégicos no Reino Unido, enquanto Moscou intensifica a guerra híbrida contra aliados da Ucrânia. Ambos os países negam tais atividades.

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