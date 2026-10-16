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Trabalho infantil recua mais de 9% no país em um ano

Apesar da queda, quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes estavam nessa situação em 2025

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Quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em 2025. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta sexta (16), isso corresponde a 4% dos brasileiros entre 5 e 17 anos.

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