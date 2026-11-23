A Ucrânia atingiu um cargueiro russo no Golfo da Finlândia neste sábado (21). O ataque foi realizado por drones. Moscou fez um alerta para o aumento da tensão no Mar Báltico.



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