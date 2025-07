Zelensky amplia recrutamento militar na Ucrânia para maiores de 60 anos Ucrânia busca novas sanções contra Rússia em meio a reforços militares Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h57 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O presidente ucraniano Zelensky aprovou recrutamento militar para maiores de 60 anos.

A medida visa fortalecer as tropas em meio ao conflito com a Rússia.

Voluntários precisarão passar por exames médicos para se alistar.

A situação da Ucrânia permanece delicada, com apoio europeu mas também suporte russo.

Zelensky autoriza o recrutamento militar de pessoas com mais de 60 anos

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, aprovou o o recrutamento de pessoas com mais de 60 anos para fortalecer as tropas do país em meio ao conflito contínuo com a Rússia. A iniciativa ocorre paralelamente à solicitação de novas sanções contra Moscou para cessar as agressões.

Os voluntários deverão passar por exames médicos antes de serem integrados às forças armadas. Recentemente, o governo também adotou medidas para incentivar o alistamento de jovens, reduzindo a idade mínima para servir ao país.

Em entrevista, o especialista em relações internacionais Vitelio Brustolin comentou sobre a complexa situação enfrentada pela Ucrânia, destacando que, apesar do apoio dos países europeus, principalmente membros da OTAN, a Rússia não está isolada, recebendo apoio internacional que inclui envio de soldados e equipamentos. A guerra se intensifica cada vez mais, tornando a situação da Ucrânia delicada em seu esforço constante para preservar sua soberania.

