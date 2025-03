Dia Internacional das Mulheres: sete em cada 10 abrem mão da saúde física pelo trabalho Record News|Do canal Record News no YouTube 08/03/2025 - 17h18 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h02 ) twitter

Para crescer profissionalmente, a maioria das mulheres ainda precisa abrir mão de aspectos essenciais da vida pessoal. Uma pesquisa da Todas Group e da Nexos mostrou que 71% das mulheres em cargos de liderança sacrificam o autocuidado e a saúde física pela carreira. Para falar sobre a presença feminina no trabalho, as evoluções, os desafios, nós convidamos três mulheres: Viviane Duarte, fundadora e CEO da Plano Feminino. Déborah Oliveira, diretora de Conteúdo, Digital e Inteligência do It Forum; e Simone Murata que é co-fundadora da Todas Group.

