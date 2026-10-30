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Corinthians e Cruzeiro decidem título da Libertadores Feminina

Reedição da final do Brasileirão 2025 acontece no próximo sábado (31)

Elas com a Bola|Do R7

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Em uma reedição da final do Brasileirão Feminino do ano passado, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa Libertadores.

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