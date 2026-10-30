Corinthians e Cruzeiro decidem título da Libertadores Feminina
Reedição da final do Brasileirão 2025 acontece no próximo sábado (31)
Em uma reedição da final do Brasileirão Feminino do ano passado, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa Libertadores.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Brasil garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17
Amarelinha empatou com a Polônia no tempo regular, mas se classificou nos penâltis
Seleção feminina da Alemanha vai jogar amistoso no Rio de Janeiro
Equipe vem para a América do Sul como parte da preparação para a Copa do Mundo, ano que vem, no Brasil
Primeira brasileira na NWSL, zagueira Rafaelle anuncia aposentadoria da liga americana
Atleta defendeu Orlando Pride, ao lado da Rainha Marta, nos últimos anos
Saiba quando ocorrerá o sorteio que define os duelos da Copa do Brasil Feminina
O sorteio será realizado nesta sexta (23) às 15 horas na sede da CBF
Clubes brasileiros estão classificados para a próxima fase da Libertadores Feminina
Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro estão com 100% de aproveitamento na competição
Seleção brasileira feminina segue na sétima colocação do ranking da Fifa
Atual campeã do mundo, a Espanha permanece na liderança; Dinamarca é a principal surpresa da lista
Confira datas e horários dos jogos de volta das quartas da Copa do Brasil Feminina
Bragantino e Ferroviária abrem confrontos nesta terça (20) às 18h; Massa Bruta tem a vantagem
Sul-africana escolhe Brasil para defender na Copa Feminina Sub-17
Indy é filha de mãe brasileira e está no Marrocos para a disputar o torneio pela seleção Amarelinha
Campeonato nacional marca fim da pausa no futebol feminino da Indonésia
Equipes retornam aos jogos e atividades após paralisação que começou há sete anos
Carol Gil está com a amarelinha após título brasileiro
Zagueira do São Paulo foi convocada após corte de Thais Ferreira
Empresária que construiu império no futebol feminino é cotada para presidir a Fifa
Bilionária sul-coreana é proprietária de clubes como o OL Lyonnes e O London City Lionesses
Palestrinas realizam primeiro treino na capital equatoriana para Libertadores
Time feminino do Palmeiras foi o primeiro entre os clubes brasileiros a chegar em Quito
Tamara Bolt descreve momento com a Amarelinha
Jogadora foi convocada por Arthur Elias para lateral-direita
Paulistão Feminino Sub 15: Guerreirinhas Grenasse se preparam para final em casa
Jogadoras mencionaram o orgulho de jogar no estádio local e chamam torcedores