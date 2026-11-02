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Nicolly Manuel descreve trajetória até a seleção

Atacante da base do Flamengo foi revelada em projeto social

Elas com a Bola|Do R7

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Uma das jogadoras que está no Marrocos na disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-17 saiu de um projeto social e busca título mundial.

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