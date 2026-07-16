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Conheça Marilza Silva, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'

Empresária desenvolveu um cabelo biodegradável para ser usado em perucas e apliques

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Com a estreia programada para 21 de julho, o novo reality show da RECORD NEWS, o Elevator Pitch Brasil, dá a chance para empreendedores de todo o país ficarem de frente com grandes empresários e criarem a melhor primeira impressão possível, contanto que ela não dure mais do que 60 segundos. O prêmio total é de R$ 1 milhão e encorajou a mato-grossense Marilza Silva a entrar na competição.


A empresa que fundou, Meus Cabelos Meus Fios, desenvolveu um projeto sustentável de perucas e apliques biodegradáveis que se decompõem em oito dias na natureza. “Porém, ele dura de 3 a 5 anos se tiver os cuidados adequados. [...] Vi que seriam cabelos bem fortes, suportam calor de chapinha, secador e podem até descolorir”, assegura a empresária. 

Marilza quer alcançar um investimento de R$ 500 mil para resolver um dos principais desafios da empresa: “A minha maior dificuldade hoje em dia é a produção. A gente não acha pessoas para trabalhar”. Antes de conquistar a quantia, contudo, a mato-grossense precisará enfrentar os outros concorrentes e os próprios nervos se quiser se tornar a primeira campeã do Elevator Pitch Brasil.

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