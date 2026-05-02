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Série live-action de sucesso dos anos 1990 está em fase de produção

Produção vai adicionar camada um pouco mais sobria ao fantasminha camarada

News das 10|Do R7

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O ícone infantil Gasparzinho vai virar série em live-action com o aclamado diretor Steven Spielberg na produção executiva.

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