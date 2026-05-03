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‘2DIE4: 24 Horas no Limite’ acompanha piloto Felipe Nasr na corrida de Le Mans

Produção brasileira venceu como melhor documentário no 'Motor Sports Film Awards'

News das 10|Do R7

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O documentário "2DIE4: 24 Horas no Limite", que acompanha o piloto brasileiro Felipe Nasr na icônica corrida de Le Mans, estreou nos cinemas na última quinta-feira (30).

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