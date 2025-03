Estrelado por Robert De Niro, ‘The Alto Knights’ chega aos cinemas brasileiros

O longa-metragem The Alto Knights: Máfia e Poder , estrelado por Robert De Niro , chegou às telas brasileiras nesta quinta-feira (20). Dirigido por Barry Levinson, o filme conta a história de Frank Costello, conhecido como o "Primeiro-Ministro do Submundo", e a sua rixa com Vito Genovese, figura do crime nova-iorquino e líder de uma família rival, ambos interpretados por De Niro.





O elenco conta com nomes de peso, como Debra Messing e Michael Rispoli, conhecido por seu papel em The Sopranos. O roteiro é assinado por Nicholas Pileggi, responsável pelos clássicos Os Bons Companheiros e Cassino.