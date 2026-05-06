Série dos mesmos criadores de 'Stranger Things' estreia em maio
O trailer mostra a história que se passa em uma comunidade de aposentados
Foi divulgado o trailer de 'The Boroughs', série dos mesmos criadores de 'Stranger Things'. Veja!
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Ideia é provocar o público e mostrar como o mundo mudou a visão sobre a tecnologia
Acordo inclui acesso a conteúdos clássicos da carreira da apresentadora