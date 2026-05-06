Série dos mesmos criadores de 'Stranger Things' estreia em maio O trailer mostra a história que se passa em uma comunidade de aposentados

News das 10|Do R7 06/05/2026 - 14h00 (Atualizado em 06/05/2026 - 14h00 ) X (Twitter)

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