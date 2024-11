Gal Gadot é confirmada em thriller; atriz interpretará mãe que protege filho de sequestradores

Gal Gadot é confirmada no filme The Runner. O longa, um thriller – gênero cinematográfico cujo intuito é causar tensão e medo –, é dirigido por Kevin Macdonald, cineasta escocês responsável também por O último rei da Escócia. A atriz interpretará uma mãe que fará de tudo para proteger seu filho de sequestradores. O filme continua em desenvolvimento e deve ser lançado no Prime Video.