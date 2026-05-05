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Atriz compartilha imagens de bastidor do filme 'Michael'

Trama conta história de Michael Jackson dos anos de 'Jackson 5'

News das 10|Do R7

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A atriz Asia Fuqua divulgou vídeos dos bastidores do filme Michael, que retrata a vida de Michael Jackson desde os anos no grupo Jackson 5 até o início de sua carreira solo.

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