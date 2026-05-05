Centenas de fãs da franquia se juntam para evento temático
Participantes transformaram o percurso de 1 km em um espetáculo de cinema
Fãs de Star Wars se reuniram para participar de um evento temático que celebrou o universo da franquia.
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