James Gunn planeja novo capítulo de ‘Superman’, mas diz que não será uma sequência direta do longa
Diretor revelou que já está escrevendo a continuação, com o personagem em um papel integral, e gerou expectativas sobre o retorno do herói
Durante uma entrevista, James Gunn confirmou que já começou a escrever a sequência de Superman. Ele afirmou que o novo projeto, contudo, não se trata de um Superman 2, mas de um filme com o personagem em um papel integral. Apesar de confusas, as declarações já animaram os fãs e geraram expectativas sobre quando será o retorno do herói às telas.
Últimas