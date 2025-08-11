Logo R7.com
James Gunn planeja novo capítulo de ‘Superman’, mas diz que não será uma sequência direta do longa

Diretor revelou que já está escrevendo a continuação, com o personagem em um papel integral, e gerou expectativas sobre o retorno do herói

Geek Record News|Do R7

Durante uma entrevista, James Gunn confirmou que já começou a escrever a sequência de Superman. Ele afirmou que o novo projeto, contudo, não se trata de um Superman 2, mas de um filme com o personagem em um papel integral. Apesar de confusas, as declarações já animaram os fãs e geraram expectativas sobre quando será o retorno do herói às telas.

