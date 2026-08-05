Clássico de quarteto californiano entra para seleto clube das músicas

A banda Red Hot Chili Peppers alcançou mais um marco em sua carreira: a música Can’t Stop, do álbum By the Way, ultrapassou a marca de dois bilhões de reproduções nas plataformas de streaming.



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