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Clássico de quarteto californiano entra para seleto clube das músicas

Faixa do Red Hot Chili Peppers se torna a terceira da banda a alcançar marca

News das 10|Do R7

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A banda Red Hot Chili Peppers alcançou mais um marco em sua carreira: a música Can’t Stop, do álbum By the Way, ultrapassou a marca de dois bilhões de reproduções nas plataformas de streaming.

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