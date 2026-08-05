Filmagem mostra Led Zeppelin em estreia de música
Íntegra do show do grupo ficou disponível para assistir online na internet
Uma das músicas mais emblemáticas do Led Zeppelin teve a estreia ao vivo, num momento histórico da banda.
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