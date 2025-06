Novidades musicais: Ed Sheeran e Baekhyun lançam singles e agitam fãs no mundo

Ed Sheeran acaba de lançar o clipe da música Sapphire, que fará parte do seu próximo álbum, Play, previsto para chegar ao público em 12 de setembro. Gravado na Índia, o vídeo mostra o cantor explorando diversas regiões do país e conta com a participação do renomado músico indiano Arijit Singh Segundo Sheeran, Sapphire foi o primeiro single finalizado para o disco e marca o encerramento das gravações na Índia, ao lado de alguns dos melhores artistas locais.



No mundo do K-pop , Baekhyun, integrante do grupo EXO, lançou a música Chocolate, acompanhada de um vídeo produzido com vários dançarinos. O cantor sul-coreano está atualmente em turnê no Brasil e realiza dois shows neste sábado e domingo no Espaço Vibra, em São Paulo.