San Diego Comic Con terá primeira edição na Europa em 2025

Pela primeira vez em 54 anos, a San Diego Comic Con , que acontece todos os anos na Califórnia (EUA) e celebra o mundo dos filmes, quadrinhos e games, irá acontecer na Europa em 2025. A região de Málaga, na Espanha, está se preparando para ser, entre 25 e 28 de setembro, o centro das atenções no mundo da cultura pop . O evento junta elementos de entretenimento de praticamente todos os gêneros, como animação, anime, mangá, brinquedos e jogos.



De acordo com a Forbes , a convenção norte-americana é a maior desse tipo no mundo todo e tem atraído cerca de 150 mil pessoas nas últimas edições, movimentando em torno de US$ 160 milhões (R$ 918 milhões, na cotação atual).