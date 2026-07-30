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Filme que encerra a trilogia de 'Jumanji' ganha primeiro trailer

Longa tem data de estreia marcada para o Natal de 2026 nos cinemas brasileiros

News das 10|Do R7

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Jumanji: Mundo Aberto, que encerra a trilogia iniciada com Bem-Vindo à Selva (2017), teve o primeiro trailer divulgado. Com estreia marcada para 25 de dezembro nos cinemas brasileiros, o filme traz Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian e Kevin Hart no elenco principal.

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