Filme que encerra a trilogia de 'Jumanji' ganha primeiro trailer

Jumanji: Mundo Aberto, que encerra a trilogia iniciada com Bem-Vindo à Selva (2017), teve o primeiro trailer divulgado. Com estreia marcada para 25 de dezembro nos cinemas brasileiros, o filme traz Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian e Kevin Hart no elenco principal.



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