Velocidade e drama: novo jogo de Fórmula 1 promete experiência imersiva para fãs de automobilismo

No aguardado game F1 25, lançado na última sexta-feira (30), a adrenalina das corridas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 se mistura a uma trama repleta de tensão nos bastidores da equipe Konnersport. Com melhorias visuais, de jogabilidade e novos modos de jogo, o título promete uma experiência ainda mais imersiva para os fãs acelerarem rumo à liderança. O protagonismo do jogador também ganha mais personalidade, por meio de decisões que impactam diretamente a narrativa e da possibilidade de alternar entre pilotos em determinados capítulos.



Pela primeira vez desde 2015, um jogo da série deixa de ser lançado para PlayStation 4 e Xbox One. Agora, apenas usuários de PlayStation 5, Xbox Series S e X e PC poderão aproveitar toda a emoção das pistas.