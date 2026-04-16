Alunos são flagrados viajando em cima de ônibus escolar; veja imagens

Estudantes de uma escola na cidade de Saboeiro, interior do Ceará , foram flagrados enquanto viajavam agarrados no teto e nas janelas de um ônibus escolar . A Secretaria da Educação do Ceará informou que, ao perceber a situação, o motorista interrompeu o trajeto e chamou a atenção dos alunos. Oito jovens foram identificados, e os responsáveis prestam esclarecimentos e recebem orientações da escola. As imagens foram registradas na última segunda (13).



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