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Alunos são flagrados viajando em cima de ônibus escolar; veja imagens

Responsáveis foram chamados para prestar esclarecimentos

Hora News|Do R7

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Estudantes de uma escola na cidade de Saboeiro, interior do Ceará, foram flagrados enquanto viajavam agarrados no teto e nas janelas de um ônibus escolar. A Secretaria da Educação do Ceará informou que, ao perceber a situação, o motorista interrompeu o trajeto e chamou a atenção dos alunos. Oito jovens foram identificados, e os responsáveis prestam esclarecimentos e recebem orientações da escola. As imagens foram registradas na última segunda (13).

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