Árvore cai em cima de carro e provoca princípio de curto-circuito em Maringá (PR)

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma árvore caiu em cima de um carro em Maringá, no Paraná . No vídeo, é possível ver um homem embaixo da árvore quase ser atingido. Já um veículo, que passava pelo local, tenta acelerar, mas não consegue escapar. A árvore ainda atingiu a rede elétrica e provocou um princípio de curto-circuito nas fiações. O motorista do veículo sofreu apenas arranhões nas mãos.